Un modellino del Ponte sullo Stretto per le destre: la provocazione di Sinistra Ecologista sulla metro di Torino

Un dono simbolico, ma dal messaggio politico inequivocabile: Sinistra Ecologista ha regalato alle opposizioni di centrodestra in Comune un modellino del Ponte sullo Stretto di Messina per rispondere alle critiche sollevate sul trasporto pubblico locale. Attacco al centrodestra (e al governo)

L’iniziativa, accompagnata da un duro attacco al Governo Meloni e al ministro Salvini, punta il dito contro la mancanza di fondi per completare e ampliare le linee della metropolitana di Torino, accusando l’esecutivo di privilegiare opere (ritenute inutili) come per il ponte sullo Stretto.

La principale accusa è quella di lamentare criticità e inefficienza per la metro e per il progetto della metro 2, da parte del centrodestra torinese, dimenticando però che i principali problemi del trasporto pubblico sarebbero legati ai finanziamenti nazionali che mancano. Diena: "Quanto sperpero di denaro pubblico"

"Vogliamo sollevare le contraddizioni di chi a Torino lamenta la mancanza di fondi, senza però dire che per il ponte sullo Stretto verranno spesi ben 13 miliardi e mezzo di euro, con ordini di grandezza sproporzionati rispetto al trasporto pubblico locale – ha commentato la capogruppo di Sinistra Ecologista Sara Diena – Per completare e allungare la metro 1 servono 26 milioni di euro, oltre ai 145 milioni di euro per i treni aggiuntivi per mantenere la frequenza di passaggi costanti, per la M2 servono invece 600 milioni. Quindi con questo gesto evidenziamo la contraddizione di chi punta il dito contro l'amministrazione torinese, ma che dall'altra parte ha chiaramente altri obiettivi".

"Il ponte è una grande opera inutile con impatto ambientale significativo, oltre all'impatto economico – continua Diena – Questo messaggio coglie lo spunto delle critiche del consigliere Garcea, ma è indirizzato a tutto il centrodestra. L'accesso efficiente ai trasporti pubblici permette ai cittadini di vivere in modo diverso, favorendo l'ambiente e la salute". "Tutte le fake news del centrodestra"

"Abbiamo letto un po' di fake news ultimamente da parte del centrodestra, in cui si sono lamentati dei tagli per la M2 e per le inefficienze della metro – ha spiegato il consigliere comunale di Sinistra Ecologista Emanuele Busconi – Abbiamo quindi creato questo modellino del ponte per simboleggiare le spese dep governo non investite nel trasporto locale. Più volte è emersa la critica sull'accorpamento di due fermate della linea 2 della Metro, ma sono scelte dovute dalla mancanza di fondi del ministero dei Trasporti, che decide appunto di destinare le risorse in opere dannose per l'ambiente e per la salute dei cittadini".