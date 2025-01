Con "L'amico che non conosco", la musica di Casalis entra nelle aziende per promuovere il dono e la sostenibilità

Si chiama "L'amico che non conosco" il nuovo progetto musicale che vede la firma del cantautore pinerolese Alessandro Casalis. Musica e parole, come nel suo stile, ma per parlare di temi decisamente delicati (anche questo è nel suo stile), ma soprattutto in luoghi insoliti.

Uno spettacolo in azienda

L'idea, infatti, è quella di portare uno spettacolo di "storytelling" non in un palazzetto o in un locale per la musica, ma all'interno delle aziende. Un'esibizione che diventa racconto e che prova a veicolare valori, emozioni e impatto sociale.



Al fianco di Casalis ci sono Limo Comunicazione e Aido Piemonte: non è un caso, perché proprio il cantautore, in passato, ha vissuto un trapianto di fegato dovuto a una patologia autoimmune che lo aveva colpito. Ed ecco che dalla sua voce e dalla sua chitarra parte un messaggio che va oltre la semplice voglia di far sentire la sua musica.