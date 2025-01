Crisi Trasnova, dopo lo stop ai licenziamenti siglato l’accordo per la cassa integrazione

Nella giornata di oggi, martedì 14 gennaio, è stato siglato presso il Ministero del Lavoro l’accordo per l’accesso alla Cassa Integrazione per Area di Crisi Complessa dei lavoratori Trasnova per 12 mesi, quindi per tutto il 2025.

La firma di oggi - avvenuta alla presenza della Regione Piemonte, di Trasnova, delle rappresentanze sindacali dei lavoratori e delle Rsu e che segue l’accordo stipulato lo scorso 10 dicembre al Mimit - dà contestualmente il via alle politiche attive per il lavoro, oltre a dare una importante boccata di ossigeno ai 95 lavoratori interessati, 14 dei quali dello stabilimento torinese di Rivalta.