A Torino in fila al freddo per il permesso di soggiorno, scatta la catena di solidarietà

Centina di stranieri che, con qualsiasi condizione meteorologica, sono costretti ad aspettare ore per ottenere un appuntamento all’Ufficio Migranti di corso Verona a Torino per ottenere il permesso di soggiorno.

Lunghe file al freddo

Un piazzale desolato senza piante, né ripari o panchine, dove tutti i giorni ci sono lunghe file di persone all'addiaccio. Una situazione particolarmente difficile in queste notti invernali, dove la temperatura scende costantemente sotto lo zero e le persone sono costrette a tremare in fila.

Per questo alcune associazioni hanno deciso di attivare una catena di solidarietà: l'appuntamento è tutti i lunedì e mercoledì dalle 22 in corso Verona 4. L'invito a tutti è di portare cibo, caffè, the ed altre bevande calde. Verranno anche raccolte coperte, guanti, cappelli e sciarpe.

Il commento