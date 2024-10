Nuove piante e sistemazione del parcheggio, i privati riqualificano piazza Graf

I privati riqualificano piazza Arturo Graf. La Giunta, su proposta dell’assessore Francesco Tresso, ha approvato il progetto esecutivo per il recupero dell'area a due passi dalle Molinette.

Il progetto prevede la riqualificazione delle tre aiuole adiacenti lo stabilimento di piazza Graf 147. Qui verranno piantati nuovi alberi e siepi per aumentare l’ombreggiatura: verrà poi sistemato il parcheggio pubblico esistente, che sarà dotato di nuova pavimentazione capace di drenare la pioggia.

Verranno poi rifatti alcuni tratti del marciapiede, oltre alla realizzazione di un passaggio pedonale rialzato in via Cellini all’altezza del civico 18, che garantirà maggiore sicurezza ai pedoni. Microtecnica si occuperà poi della manutenzione delle aree verdi per i prossimi dieci anni.