"Fa troppo freddo in fabbrica": un'ora di sciopero questa mattina a Mirafiori per i cambi ibridi

Un'ora di sciopero, dalle 9,30 alle 10,30 di questa mattina, presso Edct a Mirafiori, la zona in cui si lavora ai cambi per i veicoli ibridi, mentre alle Carrozzerie si attende ancora che riparta la produzione di Maserati e 500Bev (tra il 20 dicembre e l'inizio di febbraio).



Il motivo? Fa freddo. "Succede dopo innumerevoli segnalazioni senza esito", spiegano i sindacati. In particolare, la rsa di Fiom Cgil sottolinea come "Troviamo incomprensibile che in una delle pochissime realtà in cui si lavora si debba arrivare a questo, ma non si può accettare. Sarà solo l'inizio".