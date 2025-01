Sanità, Valle (Pd): "All'ospedale di Susa carenza di personale e problemi da risolvere per offrire un’assistenza efficace"

“Per risolvere i problemi bisogna conoscerli: ecco perché proseguono le mie visite agli ospedali della nostra regione. Presso l'Ospedale di Susa ho avuto l'opportunità visitare il pronto soccorso, il Centro Unico di Prenotazione (CUP) e la Centrale Operativa Territoriale (COT), accompagnato da Pacifico Banchieri, presidente dell'unione montana Valle di Susa, Piergiuseppe Genovese, Sindaco di Susa e dal direttore dell'Ospedale Alessandro Paudice.

Durante l'incontro, sono stati affrontati temi cruciali per il futuro della sanità nella nostra regione, con particolare attenzione ai lavori in corso nell'area del vecchio ospedale, che si prevede termineranno entro la fine del 2025. "La nuova struttura rappresenterà un “unicum” a livello regionale, combinando la COT, una Casa di Comunità e un Ospedale di Comunità all'interno dello stesso complesso. Questo progetto innovativo mira a creare un sistema sanitario integrato e accessibile, in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini” dichiarano Pacifico Banchieri e Piergiuseppe Genovese.





“Sono emerse alcune criticità che necessitano di attenzione urgente. In particolare, è stata evidenziata la carenza di personale, soprattutto per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali. È fondamentale comprendere quali servizi debbano essere inclusi nella Casa di Comunità, affinché questa possa offrire un'assistenza efficace e mirata. Inoltre, è fondamentale incentivare e spingere l'aggregazione dei Medici di Medicina Generale (MMG) per migliorare la risposta alle necessità del territorio” precisa Daniele Valle, Vice presidente della Commissione Sanità.





“E’ stata evidenziata, infine, l'ottima integrazione tra l'Ospedale di Susa e l'Ospedale di Rivoli, particolarmente importante in relazione alla forte stagionalità che caratterizza l'afflusso di pazienti, legato al turismo nella zona, e la collaborazione tra l'ospedale e gli attori istituzionali e le amministrazioni locali è stata riconosciuta come un elemento chiave per il successo delle iniziative sanitarie. Ritengo sia fondamentale rimanere vigili sulle questioni sollevate, monitorando da vicino l'andamento dei lavori e le esigenze del territorio, per garantire una sanità sempre più al servizio dei cittadini” conclude Valle.