I senzatetto del centro città, un problema per tutti. Catanzaro (PD): "Qualcosa non sta funzionando"

I senzatetto a Torino sono in aumento e questo è un problema. In primis per loro stessi: persone in condizione di povertà, senza una casa e un lavoro, a volte dipendenti da alcol o droghe. Il gelo di questo inverno rende ancora più difficile dormire in strada, ma ciò nonostante molti senza fissa dimora preferiscono affrontare il freddo notturno che rivolgersi ai dormitori. Problemi di sicurezza, dicono, e di rigidità. Così i portici del centro, da via Roma a corso Vittorio e via Sacchi, diventano un misero riparo dal vento gelido.

Ma la loro condizione è un problema anche per i residenti e i commercianti del centro, che continuano a denunciare situazioni di sporcizia, igiene, disagio e insicurezza. La questione necessita di una soluzione che deve passare anche da un dibattito interno alla maggioranza di centro sinistra che amministra la città, e per questo il consigliere PD Angelo Catanzaro vuole stimolare questo processo. "Essere consigliere comunale di maggioranza di centrosinistra non significa chiudere gli occhi di fronte ai problemi della nostra città - scrive -. Nonostante i piani di sostegno sociale per le persone senza fissa dimora, qualcosa non sta funzionando. Dobbiamo essere coraggiosi nel riconoscere i problemi e proporre soluzioni che bilancino solidarietà e sicurezza. Torino merita spazi sicuri, decorosi e inclusivi per tutti".