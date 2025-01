Materie prime e dinamiche geopolitiche: quando l'utilizzo di uno smartphone influenza le sorti del pianeta

In una società massicciamente votata al consumismo, tendiamo a conferire maggiore importanza al bene materiale "fatto e finito", piuttosto che a tutte le fasi previste ai fini del suo assemblaggio ed ai costituenti di cui si compone. E, in ultimo, anche all'eventuale limitatezza di questi ultimi.

Nel caso specifico, il telefonino è composto da metalli. Siamo abituati ad immaginarli in fili o lamine, caratterizzati da una maggiore o minore plasticità a seconda della tipologia in questione.

Per rispondere a questo quesito, bisogna fare riferimento al substrato, ossia alla composizione del terreno. In particolare, i metalli vengono estratti da miniere, ossia da cavità rocciose sotterranee, oppure da cave a cielo aperto. In seguito, a seguito delle varie fasi di lavorazione, si giunge fino al prodotto finito che può presentarsi in varie forme. A sua volta, il metallo nella sua forma finale viene poi utilizzato per la produzione dell'oggetto.