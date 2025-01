Presidio pro Palestina, in duecento in piazza Castello

Circa duecento manifestanti Pro Palestina si sono ritrovati questa sera a Torino per un presidio in piazza Castello, per "festeggiare la tregua", come hanno spiegato.

"La resistenza non finisce"

"Il cessate il fuoco rappresenta il fallimento di Israele nel tentativo di cancellare Gaza - hanno aggiunto i partecipanti, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - Ma questa tregua non è la fine del genocidio. Il genocidio Israele ce l'ha nel Dna".

"Questo accordo è molto importante per la resistenza palestinese, che non finisce qui, perché la resistenza palestinese continua", concludono gli attivisti.

"Domani la Palestina libera"

Alcune bandiere con i colori della Palestina sono state srotolate a terra, altre invece vengono sventolate. "Oggi il cessare il fuoco, domani la Palestina libera", si legge in uno degli striscioni presenti.