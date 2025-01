A Pinerolo torna il fine settimana dedicato al calicantus

Pinerolo torna a profumare di calicantus. Oggi, sabato 18 gennaio, e domenica 19 gennaio, torna la manifestazione dedicata a quello che è conosciuto come il ‘fiore del gelo’ che in passato sbocciava numeroso tra le cascine di campagna e che ora Pensieri in Piazza vuole diffondere. “È un’idea che condividiamo con l’Amministrazione comunale: se riuscissimo a mettere a dimora un numero adeguato di piante in centro, il loro profumo speciale, che si diffonde anche per 30 o 40 metri, potrebbe diventare un carattere distintivo della città, un’attrattiva per chi arriva da fuori” spiega Emilio Gardiol per l’associazione.

Gli appuntamenti di questo fine settimana iniziano oggi alle 12,30 con un pranzo al Ristorante Regina (piazza Barbieri) con portate e vini ispirati al calicantus. Proprio vicino al locale – in piazza Sabotino – c’è una delle piante messe a dimora nel 2023 dall’associazione: “Allora ne piantammo anche al Parco Olimpico e all’Istituto alberghiero mentre lo scorso anno è toccato al Liceo scientifico Curie, all’Istituto Buniva e al piazzale dietro la Biblioteca Alliaudi” racconta Gardiol. Le piantumazioni avvengono grazie alla collaborazione con il vivaio Buffa e con Alex Primo e Dorino Piccardino.

Nel pomeriggio di oggi, alle 15, al Museo storico del mutuo soccorso (via Pellico 19) viene mostrato come è possibile estrarre il profumo del calicanto grazie al laboratorio di percorso olfattivo a cura della società agricola Melusina. Sempre al Museo, ma alle 17, si affrontano gli aspetti letterari legati alla pianta con Angela Borghesi dell’Università di Milano e l’accompagnamento musicale di Mario Bellia, Daniele Bianciotto, Lucio Cassinelli e Attilio Riccardi.

Domenica 19 gennaio gli appuntamenti iniziano al mattino alle 10 con un percorso a tappe che parte dal Parco Olimpico e tocca altri luoghi in cui si possono ammirare esemplari di calicantus già in fiore. La passeggiata è guidata da Angela Borghesi e dall’accompagnatrice naturalistica Emanuela Durand. Alle 11 al Bosco urbano partecipato (tra via Novarea e via Einaudi) si parla di ‘Il profumo e la poesia del Calicantus’ mentre alle 12,30 c’è l’aperitivo artistico al Ginko Biloba (via Principi d’Acaja 12).