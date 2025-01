Erasmo da Rotterdam e quella storica visita fatta a Torino

Partito al seguito del vescovo di Cambrai che lo volle come segretario personale, viaggiò per tutta l'Europa conoscendo e seguendo le lezioni di Manunzio, Montaigne e poi Tommaso Moro. Dopo essere stato in Francia tornò in Inghilterra, dove si occupò dell'educazione dei due figli di Giovan Battista Boeri, Bernardo e Giovanni. Quando poi i due intrapresero il viaggio in Italia, Erasmo decise di seguirli, giungendo a Torino. Quì si laureò in Teologia il 4 settembre del 1506, ottenendo il titolo di "idoneo e sufficiente".

Scrisse numerose opere, di cui "L'elogio della follia" è, sicuramente, la più celebre. Il teologo morì nel 1536. Presso il cortile del Rettorato dell'Università di Torino è tuttora presente la targa commemorativa della sua Laurea, che recita così: "A ricordo del giorno 4 settembre 1506 in che fu laureato nella università di Torino Erasmo di Rotterdamo sommo filosofo degli studi greci e latini libero ristauratore. Alcuni ammiratori suoi a dì 4 7bre 1876 posero".