Conto alla rovescia per l’halving di PEPE: che cosa significherà questo evento per la meme coin?

L'evento di halving per Pepe Coin è programmato per il prossimo 4 febbraio: molti si aspettano che, in conseguenza a questo dimezzamento, il valore della meme coin possa aumentare.

In passato, infatti, eventi di halving per altri token, come Bitcoin, hanno causato un'impennata del prezzo dell’asset in quanto, man mano che il token diventa più difficile da estrarre, il valore tende ad aumentare, rendendo la potenziale offerta rimanente più rara e più difficile da ottenere.

C’è però anche da considerare che l'hype attorno agli eventi di halving non si traduce sempre in un aumento di valore costante, ma a volte può essere solo dovuto al momento. Cosa accadrà quindi al prezzo di PEPE?

Intanto la nuova prevendita di meme coin MIND of Pepe raggiunge in sole 24 ore $1 milione, mettendo insieme tecnologia blockchain, intelligenza artificiale e cultura dei meme.

Mancano solo quattro settimane all’evento di halving di PEPE

Tutta la community di PEPE è piena di entusiasmo in quanto l’account ufficiale della meme coin a tema rana per eccellenza ha annunciato su X l’arrivo dell’evento di halving, che taglierà il tasso di emissione di token PEPE, causando potenzialmente uno shock dell'offerta.

Storicamente, l'offerta ridotta abbinata a una domanda stabile o in crescita ha spesso portato a significativi aumenti dei prezzi, per cui si sta già speculando sul fatto che questo evento potrebbe innescare una rinascita delle meme coin.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che, sebbene gli eventi di halving possano influenzare i prezzi, non sono una garanzia che ciò avvenga e neppure in maniera stabile. La risposta del mercato può variare a seconda di fattori come il sentiment degli investitori, i livelli di adozione e le tendenze economiche più ampie.

C’è da considerare anche che l’insediamento di Trump come presidente degli States avverrà circa due settimane prima dell'evento di halving di Pepe, cosa che potrebbe aumentare l'entusiasmo proprio per questo dimezzamento.

Investire in PEPE durante il periodo che precede il suo evento di halving potrebbe quindi rappresentare un'opportunità significativa, ma non è un’azione priva di rischi. Le criptovalute sono notoriamente volatili e il loro valore può fluttuare in base a numerose variabili come la speculazione di mercato, i tassi di adozione e persino le condizioni economiche globali.

Chi ha già i token PEPE dovrebbe quindi essere paziente al momento e aspettare l’evento per vedere cosa accade, oppure aumentare le proprie partecipazioni, puntando su un probabile rialzo post halving.

Quali sono le tendenze di prezzo per PEPE?

Di recente, Pepe ha avuto un andamento ribassista, ma da lunedì la situazione è cambiata e infatti oggi il token mantiene un rialzo del 2,27% su base giornaliera e di oltre l’8% su base settimanale.

La tendenza di PEPE sembra che sia quindi il rialzo, ma questo movimento durerà? Potremmo assistere a un altro rapido rialzo prima di un trend al ribasso? Questo è stato effettivamente il comportamento di Pepe nelle ultime settimane, ma al momento sembra che ci sia un vero e proprio cambio di rotta per la meme coin.

Se il movimento al rialzo continua, è probabile che gli analisti saranno concordi sul dire che l’evento di halving apporterà solo una crescita per la meme coin, ma è sempre bene tenere conto del fatto che si tratta di speculazioni, soprattutto quando le protagoniste sono le meme coin, gli asset volatili per eccellenza.

Inoltre è anche da vedere quanto Trump manterrà le sue promesse riguardo al settore crypto: la situazione è quindi aperta. Intanto però alcune prevendite di meme coin si preparano a un’esplosione: l’ultima è quella a tema rana, MIND, che unisce meme e IA e per questo ha raggiunto $1 milione a sole 24 ore dal lancio.

MIND of Pepe è la nuova meme coin che unisce il divertimento all’intelligenza artificiale

Basata sempre sul tema rana, la nuova meme coin MIND of Pepe (MIND) è esplosa immediatamente in prevendita e raggiungendo $1 milione in sole 24 ore: al momento va diritta verso $2 milioni, a una velocità molto sostenuta.

Se MIND sta avendo successo è perché non si tratta della classica meme coin creata solo per divertire, in quanto è una miscela perfetta di tecnologia blockchain, intelligenza artificiale e cultura dei meme.

Per essere precisi, MIND of Pepe è un agente AI che agisce al pari di un bot auto-migliorante e che è stato progettato per aggiornarsi di continuo sfruttando modelli AI fortemente tecnici.

La sua principale fonte di dati analizza le tendenze hive-mind sulle piattaforme dei social media per individuare le tendenze emergenti e metterle a disposizione dei suoi utenti prima che queste raggiungano il mercato, offrendo quindi una marcia in più ai detentori di MIND.

Infatti solo chi acquista i token, ora venduti a $0,0031259 ciascuno, può accedere a tutti gli strumenti messi a disposizione da MIND of Pepe. Inoltre, chi vuole ottenere un introito passivo immediato, può anche sfruttare lo staking disponibile in prevendita, con un APY attuale di circa il 1180%.

Per partecipare alla prevendita di MIND prima del prossimo aumento di prezzo, basterà accedere al sito ufficiale, collegare il proprio crypto wallet compatibile con il progetto, e acquistare $MIND usando ETH o USDT oppure una carta di credito/debito bancaria.

