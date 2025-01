Nuovo inceneritore o ampliamento del Gerbido? Legambiente: "Al Piemonte non serve"

“Parlare nel 2025 di nuovi inceneritori in una Regione che solo nel 2021 ha centrato gli obiettivi fissati per il 2012 ci sembra paradossale – dichiara Alice De Marco, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – In una Regione che, come dimostrato dai dati, non ha mai voluto investire sulla riduzione, sul riuso, sulla raccolta differenziata e sul riciclo, fare investimenti sullo smaltimento è il segnale chiaro del fatto che si stia ancora ragionando esclusivamente in ottica lineare, più che abbracciare la filosofia dell’Economia Circolare richiesta dalla UE. Un eventuale nuovo impianto sarà una zavorra pesantissima allo sviluppo di una gestione dei rifiuti sostenibile realmente circolare, basata su modalità di raccolta efficaci ed efficienti, su una tassazione equa (tariffazione puntuale) e sulla massimizzazione del riciclo. Inoltre il fatto che i giornali (evidentemente imbeccati in tal senso) diano già per deciso l’ampliamento dell’inceneritore del Gerbido mentre è in corso la valutazione da parte dell’Autorità Rifiuti Piemonte ci sembra una grave mancanza di rispetto per i processi democratici e tecnici e, in ultimo, per l’Autorità stessa. Infine un dato economico: quanto peserà sulle spalle dei cittadini questo impianto? Si prospetta un’assenza di Fondi Europei (il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), prevede che gli investimenti finanziati non arrechino danni significativi all’ambiente, escludendo dai finanziamenti discariche e inceneritori); un’assenza di quei certificati verdi che rappresentano una sostanziosa quota degli utili prodotti dall’impianto torinese; l’applicazione anche dal 2026 del Emission Trading Scheme agli inceneritori, che potrebbe portare un aggravio a partire da 80€ per tonnellata di CO2 prodotta. Chi garantisce la sostenibilità economica, chi pagherà l’eventuale salatissimo conto?”.