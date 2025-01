Sconto in bolletta per i torinesi in difficoltà: anche per il 2025 confermato il bonus Iren teleriscaldamento

Anche nel 2025, per gli utenti del teleriscaldamento, dovrebbe arrivare il bonus contro il caro-energia. La buona notizia per i torinesi è arrivata questa mattina in Commissione, dove era in discussione la mozione del consigliere del PD, Simone Tosto.

La mozione

"L'obiettivo - ha chiarito l'esponente dem - è quello di contrastare le difficoltà economiche e sociali. Per questo chiediamo all'Amministrazione di sollecitare Iren per rinnovare il bonus teleriscaldamento anche quest'anno, diffondendone la conoscenza anche attraverso una campagna di affissioni e gli amministratori di condominio". L'atto di Tosto è stato liberato per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Bonus da tre stagioni

Già nelle ultime tre stagioni (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) Iren era intervenuta con uno sconto commerciale sulla bolletta. Il bonus, a totale carico dell’azienda, ha l’obiettivo di dare un sostegno concreto alle famiglie economicamente svantaggiate, con particolare attenzione agli anziani e a chi fa fatica ad arrivare a fine mese.

"Bene - ha replicato l'assessore all'Ambiente, Chiara Foglietta - che si sia qua a ribadire concetti importanti: purtroppo anche quest'anno ci saranno degli aumenti". A partire dal 2022 la Città ha avviato un tavolo sul tema con la multiutility ed attualmente l'interlocuzione sta andando avanti. "Per questa stagione Iren - ha chiosato Foglietta - dovrebbe confermare il bonus teleriscaldamento".

Nel 2024 presentate 8.500 domande