Tennis, Sonego travolge Tien e scrive la storia: per la prima volta ai quarti di uno Slam

Continua il momento magico di Lorenzo Sonego agli l'Australian Open. Il tennista torinese ha conquistato per la prima volta in carriera l'accesso ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam, battendo il giovane statunitense Learner Tien (capace di eliminare in precedenza un campione come il russo Medvedev) in quattro set: 6-3 6-2 3-6 6-1 il punteggio di una sfida sempre dominata dal nostro giocatore, se si eccettua il passaggio a vuoto nel terzo set.

"Una grande emozione essere arrivato qui"

Inevitabile l'emozione al termine del match: "È incredibile, sono emozionato - ha detto nell'intervista in campo - È stata una partita difficile nonostante i problemi di Tien, ma sono felice di aver raggiunto i quarti di finale Slam per la prima volta. Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo".

Ai quarti Sonego sfiderà il vincente il 'bombardiere Ben Shelton, che ha avuto la meglio su Gael Monfils (ritiratosi all'inizio del quarto parziale, quando era in svantaggio per due set a uno). Partita sicuramente difficile, ma arrivati a questo punto perché porsi dei limiti e smettere di sognare? A luglio Musetti seppe arrivare sino alle semifinali di Wimbeldon, giusto concedere credito ad un Sonego che in questi giorni sta giocando il miglior tennis della sua carriera. Tra le sue vittime, in precedenza, il baby fenomeno Joao Fonseca, oltre a Stan Wawrinka e Fabian Marozsan. Una cosa è già certa: dopo Melbourne, il tennista torinese farà un bel salto in avanti in classifica (oggi occupa la 55esima posizione del ranking Atp), grazie ai risultati ottenuti a Melbourne.

Avanza anche Sinner

Prosegue anche l'avventura del numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che malgrado qualche problema fisico, ha superato in quattro set il danese Holger Rune (6-3 3-6 6-3 6-2) e ora aspetta il campione di casa, l'australiano Alex De Minaur, che ha battuto in tre set Michelsen. Il campione azzurro difende il titolo conquistato lo scorso anno, un trionfo che diede il via al suo 2024 da record.