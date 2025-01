A Luserna alta un mezzo pesante ha colpito un balcone: chiusa via Brianza Ballesio

La strada chiusa per il crollo di un pezzo di un balcone

Verrà riaperta probabilmente entro domani sera via Brianza Ballesio: strada che percorre il centro di Luserna alta dove oggi, lunedì 20 gennaio, un mezzo pesante ha urtato il balcone dell’edificio che si affaccia anche su piazza Danna Falco, vicino alla targa recentemente restaurata e recentemente inaugurata dalla fanfara degli Alpini. Lo scontro ha causato il distaccamento di un modiglione portante del balcone che è stato poi puntellato ma per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale il transito è stato vietato da piazza Danna Falco fino al civico 19 di via Brianza Ballesio.

“Contiamo di riaprire il tratto entro la serata di domani” calcola il sindaco Duilio Canale.