Ladri senza vergogna rubano la carrozzina a un ragazzo disabile

Da tre giorni Fabrizio Calza, 32 anni, è alla disperata ricerca della carrozzina che ignoti farabutti gli hanno portato via. Il fatto risale a venerdì scorso, 17 gennaio, quando il mezzo parcheggiato nell’androne di casa sua, nei pressi di via Chatillon (Barriera di Milano), è misteriosamente sparito nel nulla. Nel quartiere il giovane risiede da un mesetto circa, grazie all’aiuto fornito da una cooperativa. Un situazione temporanea, come lui stesso l’ha definita, in attesa del trasferimento a Mirafiori Sud.

La scomparsa

“Sono arrivato a casa poco dopo mezzogiorno e quando sono sceso, verso le 15, non l’ho più trovata” sono le prime parole di Fabrizio, ancora amareggiato e scosso. La carrozzina non era legata “perché non era mio costume farlo”. Un mezzo che il 32enne ha pagato con i suoi risparmi, comprata nel 2017 senza la trafila delle Asl. “Pagata 5mila euro, oltre ad altre mille euro per la barra di supporto. E’ davvero un problema non averla più".

Il modello

E’ una sedia a rotelle Küschall Champion, di colore rosso, con schienale posturale e cuscino antidecubito. La carrozzina inoltre nella parte sotto ha una barra che permette a Fabrizio di agganciare un propulsore elettrico con cui muoversi in autonomia. “Mi auguro che il ladro dopo essersi reso conto che quello che ha rubato non è un oggetto curioso ma le mie gambe, decida di lasciarlo da qualche parte dove sia possibile recuperarlo e restituirlo dato che non posso camminare”.

Immediato l’appello su Facebook. “Chiedo a chiunque dovesse vedere abbandonata questa sedia, anche smontata, di contattarmi su Facebook, oppure in privato”. Per informazioni si può chiamare o scrivere al numero 327.9562163.