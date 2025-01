Oh Canada, dal Vietnam ai giorni nostri: tutta la vita di un famoso documentarista americano

Richard Gere torna protagonista in Oh Canada

Un famoso documentarista americano, ma emigrato in Canada perchè obiettore di coscienza nella guerra in Vietnam, ormai malato di cancro racconta la sua vita e si confronta con essa.

Il grande Paul Schrader, lo sceneggiatore di capolavori come Taxi Driver e Toro Scatenato, e regista di American Gigolo con Richard Gere che qui ritroviamo, torna dietro la macchina da presa con Oh, Canada, un film drammatico che narra la vecchiaia e la malattia, tratto dal romanzo I Tradimenti di Russell Banks.

Il documentarista Leonard Fife, ormai malato di un cancro in uno stadio avanzato, convoca alcuni sui ex studenti per realizzare un'intervista a se stesso dove si confida sulla propria vita davanti a sua moglie.

Fife ha cercato la verità negli altri in tutta la sua vita di documentarista, ora ritiene che sia venuto il suo turno a cercare di esprimerla. Oh, Canada è una pellicola che racconta anche di come un umano, quando è sul finire della sua vita, si confronta con tutti gli errori che ha fatto. Il protagonista è interpretato da un ottimo Richard Gere, che nei flashback viene sostituito da un altrettanto bravo Jacob Elordi.

Molti critici nelle loro recensioni hanno fatto notare come la trama sia a malapena abbozzata e con molti limiti, ma la percezione che si ha è che Schrader abbia fatto una scelta voluta in questo senso, intendendo raccontare la storia più attraverso le immagini che con le parole.

Ne sono prova i molti primi piani su Gere, dove lo si vede malato e stremato, con un fisico che sembra solo aspettare la morte. Gere ci da un'interpretazione molto realista che su sua stesse ammissione è stata ispirata dalla malattia di suo papà che è mancato poco prima delle riprese di questo film.

Oh, Canada non è sicuramente il miglior film di Paul Schrader, ma è un film molto intimo, grazie anche all'amicizia che legava il regista al romanziere, morto di cancro prima che il regista terminasse la sceneggiatura. Schrader ha però potuto ripristinate il titolo, Oh, Canada, che Banks avrebbe voluto dare al romanzo se non glielo avessero impedito problemi di diritti d'autore.

La sensazione che si ha è che Schrader si identifichi nel protagonista per vicende autobiografiche e anche per l'invecchiare. In un certo senso si potrebbe ben dire che vuole raccontare se stesso.



TITOLO: Oh, Canada TITOLO ORIGINALE: Oh, Canada ANNO DI PRODUZIONE: 2024 PAESE DI PRODUZIONE: Usa GENERE: drammatico CASA DI DISTRIBUZIONE: Medusa Film REGIA: Paul Schrader CAST: Richard Gere, Uma Thurman, Michael Imperioli, Jacob Elordi, Penelope Mitchell, Kristine Froseth, Caroline Dhavernas, Jake Weary. DURATA: 91 minuti

Voto: 3,5/5