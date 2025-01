Polo del '900, approvata la mozione per garantire gratuitamente gli spazi alle associazioni ex combattentistiche e della Resistenza

La Sala Rossa ha approvato, con 25 voti favorevoli e 5 contrari, una mozione che garantisce l’uso gratuito degli spazi del Polo del ‘900 alle associazioni ex combattentistiche e della Resistenza. Il documento, presentato da Pierino Crema e sottoscritto dai capigruppo di maggioranza, mira a stabilire la gratuità dell'utilizzo degli spazi per alcune delle principali associazioni antifasciste e storiche italiane.

Le associazioni coinvolte sono: Combattenti e Reduci (ANCR), fondata nel 1919, Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA), costituitasi nel 1946, Ex Deportati nei lager nazisti (ANED), Partigiani d’Italia (ANPI), Volontari della Libertà (AVL) e Federazione Associazioni Partigiane (FIAP). Queste organizzazioni, riconosciute come Enti morali, rappresentano un patrimonio di valori democratici e antifascisti fondamentali per la nostra Costituzione e per la preservazione della memoria storica.

Nonostante usufruiscano di spazi in comodato d’uso gratuito, nel corso degli anni le associazioni hanno accumulato debiti nei confronti della Fondazione Polo del ‘900 per l’utilizzo di vari servizi. La situazione debitoria si è aggravata anche a causa della progressiva riduzione dei finanziamenti statali.

La mozione, quindi, propone un intervento per coprire i debiti pregressi e garantire, nel futuro, l’utilizzo gratuito delle sedi alle sei associazioni. Questo impegno sarà supportato anche dal coinvolgimento dei soci fondatori del Polo del ‘900: Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo, oltre al Comune di Torino.

In questo modo, si intende tutelare non solo le associazioni, ma anche la Fondazione Polo del ‘900, evitando che la situazione si traduca in crediti inesigibili. L’obiettivo finale è garantire che il Polo del ‘900 continui a essere un punto di riferimento per la memoria storica e la formazione delle giovani generazioni sui valori della Resistenza e della democrazia.