Le migliori meme coin da tenere d’occhio mentre Trump lancia il suo token su Solana

Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti, ha sorpreso il mondo delle criptovalute lanciando il suo token, Official Trump (TRUMP). Quest’ultimo ha subito scosso i mercati e dall’annuncio avvenuto sui canali ufficiali del presidente, ha visto salire il suo valore in maniera esponenziale. Al momento TRUMP ha un valore di circa 59$, con una crescita del 771% in soli tre giorni.

Molti si chiedono, però, se sia effettivamente un progetto approvato dal nuovo presidente USA o se si tratti di un tentativo di truffa messo in atto dopo aver compromesso i suoi profili ufficiali. Al momento gli investitori restano cauti, ma il market cap continua a crescere e supera i 12 miliardi di dollari, piazzando TRUMP al terzo posto delle meme coin, subito dopo DOGE e SHIB.

In questo clima di incertezza, è possibile puntare su meme coin in presale, verificate con audit eseguiti da Coinsult e SolidProof, che ne garantiscono quindi la legittimità. Ecco le migliori alternative a TRUMP.

MIND of Pepe (MIND)

MIND of Pepe è il progetto più interessante del momento poiché combina sia il meme di Pepe the Frog sia l’uso di un agente IA, in grado di controllare il proprio account social su X e un wallet cripto.

L'agente è in grado di individuare tendenze, lanciare token, fornire ai suoi possessori alpha call esclusive e pubblicare post su X. Utilizzerà il social media per raccogliere dati e creare un seguito, che potrà poi sfruttare per promuovere i token che lancerà.

I possessori di MIND avranno accesso privilegiato ai token, garantendo loro un notevole vantaggio. Il progetto include anche un meccanismo di staking, già attivo, che attualmente offre un rendimento annuo del 785%.

MIND Of Pepe è in fase di prevendita e ha raccolto già 2,5 milioni di dollari. Il prezzo attuale è di 0,0031635 dollari e i token sono acquistabili con carta di credito o criptovalute come ETH, USDT o BNB.

Visita la presale di MIND of Pepe

Solaxy (SOLX)

Solaxy sta costruendo la prima blockchain Layer-2 su Solana, offrendo all’ecosistema migliori capacità transazionali. Durante la spinta rialzista delle meme coin, la maggior parte dei nuovi e innovativi token è stata lanciata sulla blockchain di Solana.

Attualmente, Solana è la blockchain più attiva, con 4,7 milioni di utenti nelle ultime 24 ore. La maggior parte di questa attività è legata alle meme coin. Tuttavia, l'alta domanda di utilizzo di Solana a volte causa problemi di congestione, portando a costi più elevati, tempi di attesa più lunghi e fallimenti nelle transazioni.

Solaxy punta a risolvere questi problemi, raggruppando le transazioni e processandole in pacchetti su Layer-2, liberando così spazio sulla mainnet. Il progetto è attualmente in prevendita e ha raccolto finora 12 milioni di dollari. Il prezzo attuale di SOLX è di 0,001606 dollari, ma aumenterà nel corso della presale, quindi sono i primi investitori a poter trarre maggior profitto.

Visita la presale di Solaxy

Wall Street Pepe (WEPE)

Wall Street Pepe ha appena stabilito un nuovo record raccogliendo oltre 50 milioni di dollari nella sua prevendita, diventando la ICO di meme coin in più rapida crescita di sempre. Questa enorme domanda è attribuita all’utilità del progetto, che offre alla sua comunità un vantaggio sul mercato.

I possessori ricevono infatti segnali di trading, selezioni di meme coin, accesso a un gruppo di trading interno, staking e ricompense per le performance di trading. Le caratteristiche di Wall Street Pepe lo distinguono dalle altre meme coin, motivo per cui è così richiesto durante la prevendita. Questa domanda probabilmente continuerà anche dopo il lancio sugli exchange, portando a un aumento del prezzo.

L’offerta di token WEPE nella prevendita sta rapidamente diminuendo, tanto che il team ha appena annunciato che l’ICO terminerà tra meno di un mese. Tuttavia, se la domanda continua a crescere, potrebbe persino concludersi prima del previsto. Allo stato attuale WEPE ha un costo di 0,0003665 dollari, un momento eccellente per l’acquisto del token.

Visita la presale di Wall Street Pepe

Meme Index (MEMEX)

Infine, troviamo MEMEX, token del progetto Meme Index. Così come suggerisce il nome, si tratta di una meme coin che offre accesso a degli “indici”, ovvero panieri che contengono diverse meme coin. Lo scopo del team di sviluppo è quello di aumentare l’esposizione degli investitori al mondo delle meme coin, offrendo diversi panieri per differenti tolleranze al rischio.

I panieri sono quattro e vanno dai più sicuri, che contengono quindi token consolidati come DOGE, SHIB e PEPE, fino a quelli più rischiosi ma potenzialmente più redditizi. MEMEX è anche un token di governance, perché i detentori possono votare per eliminare meme coin dal paniere più rischioso per aggiungerne di nuove.

Un modo, questo, per far sì che l’offerta sia sempre in linea con i trend del momento. MEMEX è disponibile per l’acquisto in presale, al prezzo di 0,0153463 dollari. Avendo raccolto più di 2,6 milioni di dollari, si tratta di un progetto che sta acquisendo una crescente trazione, grazie anche alla sua offerta di staking generosa, con APY superiore all’800%.

Visita la presale di Meme Index