Nei campi si semina l'imprenditoria al femminile, grazie anche alle competenze finanziarie

" Con questa importante sinergia - dichiara Monia Rullo, responsabile Donne Coldiretti Piemonte - vogliamo dare uno strumento formativo e strategico alle nostre imprenditrici che rappresentano una parte importante del settore agricolo piemontese, con oltre il 30% delle aziende a titolarità femminile, declinate in particolare nell’ambito della multifunzionalità. Le competenze di tipo finanziario rappresentano per una impresa agricola, un’opportunità e un plus di valore per raggiungere nuovi traguardi aziendali ”.

“Siamo orgogliose di avviare questa partnership con Donne Coldiretti Piemonte - aggiunge Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation - unendo le nostre forze per promuovere un’efficace autodeterminazione delle imprenditrici in un settore cruciale come quello agricolo. Crediamo fermamente che la condivisione di competenze e risorse sia la chiave per costruire un futuro più equo e sostenibile, dove le donne possano essere protagoniste del cambiamento. Questo impegno comune rappresenta un passo concreto verso una società in cui pari opportunità e indipendenza economica non siano solo un obiettivo, ma una realtà".