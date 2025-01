Con 6 anni di ritardo attivato l'impianto fotovoltaico del Palatazzoli

L'accensione ufficiale dopo il 23 gennaio, per evitare interferenze con le Universiadi

Con sei anni di ritardo, entro fine gennaio 2025 verrà attivato l'impianto fotovoltaico al Palatazzoli. Nel 2018 la struttura sportiva di via Sanremo 67, dedicata agli sport del ghiaccio, è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria con l'installazione anche di pannelli solari.

La novità

Una tecnologia che, come denuncia il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao con un'interpellanza, ad oggi non "risulta ancora attiva". A distanza di sei anni però una buona notizia, come chiarito dall'assessore allo Sport Mimmo Carretta.

"Iren - ha spiegato - ha comunicato che tutte le attività in campo e la pratica di connessione dell'impianto fotovoltaico del Tazzoli sono completate". L'attivazione è prevista dopo il 23 gennaio, per evitare eventuali interferenze con le Universiadi.

"Dopo centinaia di migliaia di euro buttati, da fine gennaio verrà attivato l'impianto fotovoltaico. Un altro passo avanti verso la sostenibilità" ha commentato Firrao.