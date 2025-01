Universiadi Torino 2025 FISU Games: 3BMeteo è "Meteo ufficiale" della manifestazione

3Bmeteo è “Meteo Ufficiale” degli attesi Torino FISU Games 2025 che, fino a giovedì 23 gennaio, andranno in scena in sei località piemontesi. Grazie all’accordo, il centro meteo elabora le previsioni meteorologiche per gli oltre 2.000 atleti e atlete e per gli appassionati che seguono le gare.

L’innevamento nell'area tra Bardonecchia e Sestriere registra gli accumuli nevosi maggiori e, in particolare, si spazia tra i 35 e i 55 cm dai 1.800-2.000 metri di quota, a decrescere fino a 10-20 cm intorno ai 1.400-1.500 metri e al più tracce o qualche centimetro intorno ai 1.000-1.100 metri. Accumuli inferiori nelle vallate del Pellice, con 10-20 cm in genere dai 1.800-2.000 metri, scarsi o nulli alle quote inferiori. Nel caso specifico di Sestriere l'accumulo si aggira attorno ai 45 cm, a Pragelato intorno ai 14-15 cm, Bardonecchia intorno ai 15-20 cm. Sono valori registrati il 9 gennaio 2025 e hanno naturalmente subito delle variazioni durante i giochi.

Quando si parla di sport le condizioni atmosferiche sono fondamentali, perché qualsiasi variazione climatica incide su prestazioni, preparazione, equipaggiamento, sicurezza degli atleti e risultati di gara. L’attendibilità delle previsioni è determinante e 3Bmeteo, da sempre, coltiva con le manifestazioni sportive una relazione privilegiata. In occasione dei FISU Games i meteorologi di 3Bmeteo saranno al villaggio di Torino, fino al 23 gennaio 2025, per conoscere il pubblico che segue le gare. Allo stand i visitatori possono giocare al MeteoQuiz e mettere alla prova le proprie conoscenze in fatto di fulmini, grandine e temperature.

“Il meteo è un elemento cardine della nostra vita, in base alle previsioni decidiamo se allenarci in palestra o uscire a correre nei parchi e con quale abbigliamento tecnico. L’attendibilità e la precisione delle informazioni ci permettono di fare scelte consapevoli e mirate più volte nella stessa giornata, nello sport come nel lavoro e nel tempo libero. Incontrare il pubblico nei villaggi delle gare è un’occasione per contribuire alla diffusione della cultura del clima e del rispetto dell’ambiente. Siamo molto felici di portare la nostra attività nelle piazze e condividere la nostra passione per il meteo. Ci vediamo a Torino per i FISU Games 2025”, commenta Gaetano Genovese Meteorologo e Responsabile degli eventi scientifici di 3Bmeteo.

Fondata nel 1999, 3Bmeteo è una digital company che si occupa di clima e previsioni meteorologiche. Il brand, tra sito e App Android e iOS, totalizza picchi di quasi 20 milioni di utenti unici al mese, picchi di 800 milioni di pagine viste/mese (Rilevazione Audiweb, dati 2023). I suoi servizi sono progettati per far fronte alle richieste della clientela e al rispetto di livelli di servizio molto elevati. Le informazioni sono interpretate da personale specializzato e dedicato, composto da meteorologi certificati, modellisti, grafici e programmatori, che 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno forniscono aggiornamenti continui. 3Bmeteo è certificata ISO 9001, Dekra e WMO. È il primo brand meteo europeo privato a essere riconosciuto come rispettoso delle raccomandazioni internazionali del World Meteorological Organization, finora esclusiva dei network meteo pubblici. Le previsioni di 3Bmeteo sono utilizzate da centinaia di siti web, testate giornalistiche quotidiane e periodiche ed emittenti radiotelevisive nazionali e locali, tra cui spiccano i partner LA7, RTL, RDS, Radio KissKiss, Ansa, Quotidiano Nazionale. Per maggiori informazioni: https://www.3bmeteo.com/