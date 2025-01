Biglietterie automatiche spente e bagni chiusi, i guai della stazione Grosseto

A un anno dalla sua inaugurazione continuano i mal di pancia per la stazione "Torino Grosseto" di corso Grosseto angolo via Lulli (quartiere Madonna di Campagna). Almeno secondo i pendolari che segnalano problemi con le biglietterie automatiche, ancora spente, bagni chiusi e scale mobili e ascensori che funzionano a singhiozzo.

La polemica

Con i treni della rinominata Torino-Ceres è possibile raggiungere tanto l'aeroporto di Caselle quanto la Reggia di Venaria. "Per questo motivo sarebbe opportuno che i servizi tornassero in funzione" così Davide Rosario Tramonta, residente in zona e autore della segnalazione. "Chi arriva in stazione e deve fare il biglietto si trova spiazzato - aggiunge Tramonta -. Oltre a rischiare di prendere una multa, a bordo del treno il biglietto si paga a prezzo maggiorato".

La replica

Una situazione in divenire secondo Rfi. "I bagni sono al momento chiusi - commentano dall'azienda -, per evitare che vengano di nuovo vandalizzati. Verranno aperti una volta installati i tornelli all'ingresso". Mentre per quanto riguarda le biglietterie automatiche è previsto l'entrata in funzione di una delle due self-service.