Gianluigi Buffon racconta la sua storia in "Cadere, Rialzarsi, Cadere, Rialzarsi"

Alle Ogr Torino arriva Gianluigi Buffon, ex calciatore professionista, ora dirigente sportivo, in sintesi il più forte portiere della storia del calcio, per presentare il suo nuovo libro Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi (Mondadori). L’appuntamento è organizzato dalle Ogr Torino in collaborazione con Mondadori, all’interno della rassegna Ogr Talks, e si svolgerà lunedì 10 febbraio alle 18.30 nel Binario 3 delle ex Officine per la riparazione dei treni.