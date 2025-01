Disegno di legge sulle Pmi, l'auspicio di Cna Piemonte: "Iter parlamentare veloce"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il primo disegno di Legge annuale sulle PMI, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando l’aggregazione, l’innovazione del sistema produttivo e l’accesso al credito.

Auspichiamo – commenta il Presidente CNA Piemonte Giovanni Genovesio - un iter parlamentare veloce, nel corso del quale sia possibile porre l’attenzione su altri temi di significativo interesse per la platea imprenditoriale italiana, quali la riforma della Legge quadro sull’artigianato.

Chiediamo – gli fa eco Delio Zanzottera Segretario CNA Piemonte - che in futuro vengano previste risorse economiche per finanziare interventi inseriti nella Legge annuale sulle Pmi, considerato che l’unica disponibilità presente nel testo approvato dal Consiglio dei ministri riguarda il comparto della moda. Purtroppo, però, il sostegno va a operazioni da un minimo di tre milioni di euro. E proprio alla luce di questo aspetto sollecitiamo il governo – continua Zanzottera - a focalizzare il Ddl sulle imprese artigiane, micro e piccole, non limitandosi però a enunciarlo nel titolo”.