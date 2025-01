Bilancio Regione, Valle, Verzella e Pompeo (PD): "La Cultura esce massacrata, un intero sistema a rischio sopravvivenza"

"L’assessore Chiarelli, vaso di coccio della giunta Cirio, esce con le ossa rotta da questo bilancio. 'Con la cultura non si mangia' diceva Tremonti tempo fa, per Cirio e Chiarelli quei tempi non sono mai passati".

Ravinale e Cera (AVS): “Cultura e sport: la Regione taglia tutto"

"Non bastavano i tagli al contrasto al bullismo, l’assenza di politiche sociali dedicate al disagio giovanile e di fondi per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la destra che non perde occasione per lanciare allarmi su fenomeni di devianza giovanile di fatto non investe niente sulle politiche giovanili e sul futuro delle giovani generazioni. Due soli capitoli, definanziati di 300.000 Euro: esattamente la stessa somma che l’assessore Marrone ha aggiunto al fondo per il sostegno agli oratori. Regione si è dimenticata che siamo in uno stato laico? Di fatto si sostituiscono le politiche giovanili pubbliche con il sostegno ad attività per i giovani di matrice confessionale", il commento, invece, di Cera e Ravinale di AVS. "Allarmanti sono poi i tagli alle attività culturali: oltre 2 milioni di tagli alle librerie, presidi di quartiere e di socialità, allo spettacolo, alle SOMS e alle attività culturali che tanti operatori del settore portano avanti con dedizione e coraggio, tenendo vive città, zone interne e periferie, creando una vera e propria rete sociale diffusa che migliora la vita delle persone e la sicurezza del territorio. Operatori che attendono anni per ottenere i pagamenti da parte della Regione, mettendo a rischio le loro attività e le condizioni dei tanti che lavorano nel settore. Tanto nel settore cultura come nel settore sport l’investimento è solo su grandi eventi, tralasciando del tutto il forte valore sociale che i due ambiti dovrebbero avere". Poi, una polemica sul 25 aprile: "L’80esimo della Liberazione per la Giunta Cirio non esiste: nel bilancio della Regione Medaglia d’oro al Merito Civile per la Resistenza non troviamo nemmeno un euro dedicato alle doverose celebrazioni del 25 aprile, e anzi vengono tagliati i fondi agli istituti storici della Resistenza. Una scelta politica chiara, che ci lascia senza parole".