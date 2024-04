Tornano gli IP labs, che insegnano alle imprese (e agli studenti) come fare del bene facendo business

"Avevamo un'idea, ma il territorio era ignoto. E allora abbiamo capito che dovevamo metterci al tavolo con altre persone, studenti e professionisti, per lavorare insieme". Chi parla è Serena Bonfanti, dell'azienda storica dincui plrta il nome e che fa bottoni. Lo scorso anno hanno vinto la terza edizione di Impact prototypes labs progettando un bottone che funzioni anche da sistema per lanciare un allarme se la persona che lo indossa è in difficoltà.

Questa è una delle possibilità per fare impresa, ma anche impatto sociale. Proprio ciò che si vuole sviluppare con la quarta edizione di IP labs, il programma di apprendimento collettivo studiato da Cottino Social impact campus, sostenuto da Camera di Commecio di Torino e dedicato agli studenti del Politecnico è di UniTo. Ma ci sono anche altre strade, come quella seguita da Ri-generation, azienda che rigenera elettrodomestici destinandoli a un nuovo uso.

I ragazzi, infatti, partecipando ai progetti possono imparare ad apprendere nella pratica come si possa fare e misurare impatto sociale. Al tempo stesso, le aziende invece trovano energie e strumenti per capire quanto possono fare impatto sociale e come misurare ciò che stanno facendo "per il bene" del territorio.