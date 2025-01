La migliore escort d'Italia si trova a Torino: ecco le trasgressioni dei torinesi

Mel, mora brasiliana dalle forme sensuali, è la migliore Escort Trans per gli italiani che l’hanno premiata attraverso le recensioni degli incontri. Si trova a Cuneo, ma a breve tornerà a Torino, la sua città del cuore. Sul podio delle Escort più amate invece troviamo al primo posto Moira, portoricana sensuale che attualmente si trova a Palermo.

Una classifica curiosa, che descrive le trasgressioni preferite anche dai torinesi e non lascia spazio a dubbi: il settore è più vivo di quanto si possa immaginare.

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di Escort in Europa, ha pubblicato sul sito escort-advisor.com la classifica delle migliori Escort ed Escort Trans esaminando i dati raccolti nel 2024: numero e punteggio delle recensioni ricevute nell’anno e livello di affidabilità dei recensori.

La prima classificata per la categoria Escort Trans, Mel, racconta: «Sono escort da più di 10 anni. Le recensioni per me sono molto importanti perché i clienti che leggono capiscono come sei fatta, quali sono i servizi che proponi, cosa ti piace e cosa no. Al telefono rispondo a chiunque, ma non ricevo tutti perché dopo tanti anni di lavoro capisco subito la tipologia della persona che mi sta chiamando. Ricevo molto spesso coppie - prosegue - Mi è successo di ospitarne una perché lui voleva fare una sorpresa alla sua ragazza, sapendo che le sarebbe piaciuto. Infatti, la richiesta più gettonata è fare sesso con la Lei di coppia. La gente pensa che nel mio lavoro la cosa più difficile sia fare sesso con uno sconosciuto, ma in realtà è gestire personalità e carattere diversi».

Mel conclude: «Essere escort significa essere libera, sia dal punto di vista economico, sia degli spazi e del tempo. Quali sono le cose importanti per fare bene questa professione? Capire le persone. È un lavoro che ha a che fare con il pubblico e prendermi cura di me stessa: per esempio, vado in palestra quattro volte a settimana e dal parrucchiere almeno due».

Anche Letizia e Roberta TX, rispettivamente al 5° e al 10° posto della classifica delle più premiate Escort Trans, adesso si trovano a Torino, ma loro solo momentaneamente.

La maggior parte delle Escort, infatti, non lavora in una città fissa, continua a spostarsi nel territorio italiano: quindi, ad esempio, Letizia e Roberta TX ora sono a Torino, ma fra qualche giorno saranno nel Sud Italia. Il sito conferma gli spostamenti attraverso i profili, la raccolta dei numeri di telefono pubblicati sui principali siti di Escort in Italia e le recensioni degli utenti.

Insomma, il Piemonte è una delle mete preferite dalle escort: solo a Torino, la media di professioniste visibili su Escort Advisor in un mese è di circa 1.500. Il sito raccoglie tutti i numeri di telefono associati agli annunci di escort d’Italia, pubblicati su altri siti. Ciò significa che nel capoluogo piemontese ce ne sono 1,36 ogni 1000 abitanti.

La provincia di Alessandria è al 6° posto tra le province italiane con più professioniste del sesso, 2,60 escort ogni 1000 abitanti. Biella è 4° con 2,86 e si trova nelle prime 10 province anche per recensioni scritte in rapporto agli abitanti, nello specifico 6,56, posizionandosi all’8° posto.

A livello nazionale invece solo nel 2024 sono stati raccolti una media di oltre 27.000 numeri di telefono al mese visibili su Escort Advisor. Le ricerche del settore Escort su Google sono aumentate del 13% fra il 2023 e il 2024.

Solo nel 2024 il portale conta circa 5.800.000 utenti unici mensili e ha raccolto 118.287 recensioni, ma lo ha fatto con estrema attenzione. Infatti, il sito analizza con cura ciò che scrivono gli utenti, scartando quello che non è conforme al regolamento. Basti pensare che solo quest’anno le recensioni rifiutate ammontano al 33,56% di quelle ricevute.