Non verrà riaperta oggi strada per raggiungere l’ecoisola di Luserna San Giovanni

Per raggiungere l’ecoisola di Luserna San Giovanni – che serve l’intera vallata – bisognerà utilizzare il percorso alternativo ancora la prossima settimana. Doveva durare fino ad oggi il divieto di percorrere la strada che si imbocca da via Primo Maggio (Sp 161) e che è stata chiusa ad inizio settimana per permettere a Terna Rete Italia Spa di proseguire con i lavori di interramento dell’elettrodotto aereo: “Causa maltempo però il cantiere va a rilento e non possiamo dunque riaprire la strada come previsto – spiega Massimo Chiarbonello, comandante della polizia locale – sarà necessario passare da corso Matteotti e dalla strada di collegamento anche la prossima settimana”.