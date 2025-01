Santena: siglato il protocollo tra Comune e sindacati per una gestione responsabile degli appalti pubblici

Il Comune di Santena e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL Torino hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa per promuovere trasparenza, sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro negli appalti pubblici. L’accordo, basato sul D.Lgs. n. 36/2023, introduce misure per contrastare il lavoro sommerso, garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL) e promuovere la legalità.

«Questo protocollo rappresenta una svolta importante. Non si tratta solo di garantire efficienza negli appalti, ma di promuovere diritti, trasparenza e sicurezza. Con questo accordo vogliamo dimostrare che è possibile coniugare legalità, rispetto dei lavoratori e concorrenza leale. Ogni progetto, grande o piccolo, deve essere un esempio di come il lavoro regolare e sicuro possa essere la base per costruire il futuro del nostro territorio»ha dichiarato il sindaco Roberto Ghio.

L’intesa stilata, con le tre associazioni sindacali, prevede il monitoraggio delle condizioni di lavoro, l’introduzione di clausole sociali nei bandi di gara, la collaborazione con gli enti di controllo e la promozione di pratiche trasparenti e inclusive anche tra le società partecipate.

«Con questo protocollo- conclude il Sindaco - il Comune di Santena si impegna a essere un modello per la gestione etica degli appalti pubblici, tutelando lavoratori e imprese che operano nella legalità».