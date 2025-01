Torino fa ripartire le lancette dei suoi orologi storici

60 orologi storici

Nell'ambito del progetto EfficienTo - il piano di efficientamento energetico degli edifici comunali sviluppato dalla Città di Torino con Iren Smart Solutions - è stato infatti avviato un intervento dedicato al controllo, alla riattivazione e alla futura manutenzione dei circa 60 orologi storici pubblici presenti in città, dislocati in diverse vie e piazze sia in centro che in periferia.

La mappa

Da Torino nord a sud, il tempo si è congelato nei riquadri di questi orologi sparsi per tutta la città. Da via Garibaldi angolo via della Consolata, via della Rocca angolo via Giolitti e in zona Gran madre, tra via Romani e via Monferrato. Fermi anche quelli di via Madama angolo corso Vittorio e via Dante. Chi va al mercato di Santa Rita non può più leggere l’ora su quello di via Tripoli angolo corso Sebastopoli.