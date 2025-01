Grugliasco, al via la grande festa patronale di San Rocco

Grugliasco, tutto pronto per il via della festa patronale di San Rocco

Torna la festa patronale di San Rocco, organizzata dal Comune di Grugliasco e dalla società “Le Serre”, in collaborazione con Pro Loco Grugliasco A.P.S. E Cojtà Gruliascheisa.

Fino a sabato 1° febbraio con la “Cena del Viandante” si susseguiranno una serie di eventi che coinvolgeranno la comunità grugliaschese con momenti dedicati alle celebrazioni religiose, appuntamenti che fanno rivivere la storia e iniziative ludico-ricreative.

Momenti centrali saranno domenica 26 gennaio, dalle 10 alle 18, con l'appuntamento immancabile con la fiera nel centro cittadino e le iniziative correlate e la messa solenne in onore di San Rocco venerdì 31 gennaio in San Cassiano. Altro appuntamento da non perdere la 25esima edizione della Gru d'Oro prevista per giovedì 30 gennaio alle 20,30 alla Nave.

Tutto il programma completo della festa patronale è consultabile nella locandina sul sito web del comune di Grugliasco.