Asfaltatura strade, manutenzioni e lavori in corso a Collegno

Sono numerosi gli interventi di ripristino e messa in sicurezza in svolgimento sulle strade di Collegno durante questo mese di gennaio. Un capillare controllo delle criticità emerse a causa dei numerosi cantieri presenti sul territorio cittadino. A seguire una breve descrizione dei principali lavori in corso.

Sostituzione condotta ITALGAS in Strada Torino-Druento

La viabilità in direzione Torino (corsia sud) è attualmente chiusa, con deviazione del traffico in via Petrarca (Venaria). E' in fase di monitoraggio l'interferenza con la Bealera Barola e le criticità ad esse connesse. È in corso una valutazione per la gestione ottimale dell'area, prevedendo un passaggio della rete a cavallo della condotta della bealera, dismessa da anni e di competenza comunale, come confermato dall'ufficio ambiente.

Manutenzione tombino FASTWEB in Corso Francia angolo Via Avigliana

Con Fastweb è stato concordato un ripristino provvisorio, che verrà monitorato costantemente, in attesa delle condizioni climatiche favorevoli per il ripristino definitivo. Quest'ultimo avverrà nelle ore notturne per garantire il minimo impatto sul servizio pubblico e limitare la durata dei disagi (circa 4 ore).

Lavori di ripristino rete TELECOM in Corso Francia (tratto tra il cantiere metro Santa Maria e l'area mercatale)

A causa degli interventi relativi alla realizzazione della metropolitana, si è verificato uno sversamento di materiali nella rete Telecom. Pertanto, è previsto a breve il rifacimento della linea Telecom nel tratto compreso tra il cantiere della metro e l'area mercatale (pertanto anche in attraversamento del corso Francia). Gli interventi sono stati concordati tra Telecom e Metro, anche all’interno del cantiere. Sto gestendo la soluzione di queste lavorazioni, in modo da garantire il regolare transito in Corso Francia, con deviazione della corsia per limitare i disagi. Vi forniremo aggiornamenti non appena definiremo la risoluzione completa.

Sostituzione rete ITALGAS in Via Cantore

Nei prossimi giorni si procederà alla sostituzione della rete ITALGAS in un tratto di circa 40 metri in Via Cantore. Gli interventi potrebbero comportare temporanee modifiche alla viabilità.

Sostituzione rete SMAT in Via Pintor

Sto monitorando i lavori di sostituzione della rete SMAT in Via Pintor iniziati in data odierna, tali opere richiederanno la chiusura della strada e il divieto di sosta fino al completamento delle operazioni. Ciò comporterà inevitabili disagi per il traffico.

Ripristini stradali in diverse vie

Sono in fase di completamento i lavori di ripristino stradale in Via Toscanini, Via San Francesco d'Assisi, Via Sestriere angolo Sacra San Michele, Via Magenta e Via De Amicis. In particolare, in quest’ultima via sarà necessario deviare il traffico e/o istituire il transito alternato, in quanto i lavori interesseranno la rotatoria De Amicis/Magenta. Sto studiando unitamente all'impresa la soluzione migliore per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.

“Si tratta di interventi necessari e utili alla fruizione di servizi importanti per la cittadinanza che testimoniano l’attenzione anche verso quegli interventi considerati “impropriamente” minori ma che determinano la qualità della vita delle persone” – spiega l’Assessora ai lavori pubblici Ida Chiauzzi. “Ci scusiamo fin d’ora per gli eventuali disagi in particolare viari che comunque saranno assolutamente limitati nel tempo”.