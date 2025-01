Vol.To ETS presenta la Carta Servizi 2025: innovazione e digitalizzazione per il Terzo Settore torinese

Vol.To ETS ha presentato la Carta Servizi 2025 alla presenza delle associazioni accreditate e dei volontari, confermando il suo ruolo strategico a sostegno del Terzo Settore torinese. Con un budget complessivo di 2.406.200,77 euro, l'organizzazione continuerà a offrire servizi gratuiti, con un focus su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, per rispondere in modo concreto alle esigenze della collettività e degli Enti del Terzo Settore della provincia di Torino.

La Carta Servizi 2025 descrive le iniziative e le attività che Vol.To realizzerà nel corso dell’anno, specificando le modalità di erogazione dei servizi e i relativi criteri di accesso. Tra i servizi offerti ci sono l’utilizzo di sale e attrezzature, percorsi di formazione e consulenza, e supporto per la comunicazione, inclusa la stampa di materiale promozionale. Questi strumenti rappresentano il modo in cui Vol.To supporta concretamente gli Enti del Terzo Settore, aiutandoli ad affrontare le sfide quotidiane legate alle loro attività.

In linea con questi obiettivi, nel 2025 Vol.To ETS si concentrerà su tre direttrici chiave: il ricambio generazionale, l'inclusione digitale e il rafforzamento delle reti collaborative con istituzioni pubbliche e aziende private. La Carta Servizi 2025 rappresenta il punto di partenza per trasformare questi impegni in azioni concrete. Attraverso iniziative mirate, come il coinvolgimento di scuole e università, Vol.To intende promuovere la cultura del volontariato tra i giovani, ampliando così il numero di nuovi volontari per gli ETS del territorio. Questo favorirà il passaggio generazionale e stimolerà sinergie positive tra diverse fasce d’età. Parallelamente, l’offerta di nuovi corsi dedicati al digitale supporterà gli ETS nel migliorare le loro competenze tecnologiche, rispondendo alle sfide di una società sempre più digitalizzata. Inoltre, il potenziamento della piattaforma "Vetrina del Volontariato" faciliterà l’incontro tra cittadini e associazioni, rendendo la partecipazione al volontariato più accessibile e inclusiva per tutti.

Luciano Dematteis, Presidente di Vol.To, commenta così questo nuovo anno di servizi di Vol.To per il Terzo Settore torinese: “Quest’anno celebriamo un traguardo significativo per il nostro Centro: dieci anni di attività dedicata al volontariato e alla promozione della cittadinanza attiva. Con la Carta Servizi 2025, Vol.To rinnova il suo impegno nel garantire servizi di alta qualità, sempre più vicini alle esigenze di una società in rapida trasformazione. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche che il Terzo Settore si trova ad affrontare, ma proprio in queste sfide vediamo un'opportunità per mettere in campo idee nuove e consolidare il nostro lavoro. Il nostro obiettivo – continua il Presidente - non è soltanto quello di mantenere il livello dei servizi che offriamo, ma di migliorarli, integrando innovazione e flessibilità per rispondere alle esigenze degli Enti e delle comunità che rappresentano. Questo richiede impegno, visione e collaborazione, e siamo determinati a non farci scoraggiare dalle difficoltà. È solo con il lavoro e il confronto costante con le associazioni e i volontari che possiamo costruire un sistema sempre più solido e connesso, capace di generare valore per il Bene Comune".