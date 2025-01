La Moldova in vetrina a Milano alla BIT

La Moldova sarà protagonista alla BIT, la fiera internazionale del turismo che si terrà a Fiera Milano Rho dal 9 all’11 febbraio 2025. Allo stand della Moldova (pad. 9 – stand C13) i visitatori avranno l’opportunità di incontrare figure chiave del settore turistico moldavo, tra cui Elena Stepanov, rappresentante di ANTRIM (National Inbound and Domestic Tourism Association), che rappresenta 120 operatori del settore, Tatiana Lazar del DMC TatraBis, Luca Nardoni di GS Air in rappresentanza della compagnia aerea Fly One, Anatolie Botnaru e Olesea Cojocaru dell’Eco Resort Butuceni, Olga Ursu e Roman Vitiuc di Visit Chișinău, che, presenterà l’iniziativa dedicata alla promozione della capitale Chișinău come destinazione perfetta per brevi soggiorni. Un appuntamento unico per scoprire una destinazione affascinante, ricca di autenticità, tradizione e innovazione, pronta a conquistare il pubblico italiano e internazionale con la sua offerta turistica diversificata. La Moldova partecipa alla BIT grazie al supporto del Progetto UMAEF ((Ukraine Moldova American Enterprise Funds), del Progetto Moldova RCRA (Rural Competitiveness and Resilience Activity) finanziato da USAID, e della Direzione Generale Economia, Cultura e Turismo del Municipio di Chișinău.

Lunedì 10 febbraio alle ore 16.00 lo stand della Moldova ospiterà una speciale presentazione dell’offerta turistica moldava per la stampa e gli operatori turistici, accompagnata da un’esclusiva degustazione, per far conoscere le principali attrazioni e i punti di forza del territorio, oltre all’offerta di turismo del vino che conta su strade del vino e cantine di prim’ordine. L’esperienza proposta dallo stand moldavo sarà coinvolgente e multisensoriale. I visitatori potranno immergersi nel patrimonio enologico della Moldova attraverso degustazioni di vini che metteranno in evidenza la qualità e la varietà dell’offerta vitivinicola, elemento distintivo dell’identità culturale del paese. I visitatori potranno fare dei tour virtuali immersivi per esplorare ben 21 località turistiche della Moldova grazie a kit di realtà virtuale, offrendo un’anteprima unica e coinvolgente delle meraviglie del paese.

Un ruolo di primo piano sarà riservato a Chișinău, la capitale moldava, promossa come destinazione ideale sia per i city break che per il turismo business e congressuale. Chișinău affascinerà i visitatori con il suo mix di storia, cultura e modernità, arricchito da un patrimonio architettonico straordinario, numerose aree verdi, una vivace vita notturna e una cucina autentica. La città si distingue inoltre come hub emergente per il turismo d’affari, grazie alle sue infrastrutture moderne, collegamenti aerei e un’offerta di servizi di alta qualità. La capitale è collegata all’Italia da frequenti voli diretti, della durata di circa 2 ore, in partenza dai principali aeroporti italiani operati da WizzAir (da Roma FCO, Venezia Marco Polo, and Milano MXP), FlyOne (da Parma, Verona, Bologna, Milano MXP, Torino, Roma FCO) e HiSky (da Roma FCO, Bologna e Bergamo).

La partecipazione della Moldova alla BIT 2025 mira a consolidare il suo posizionamento come destinazione autentica e sorprendente, capace di attrarre sia i viaggiatori leisure sia quelli d’affari. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per il pubblico italiano di avvicinarsi alla ricchezza culturale, enologica e turistica di un paese ancora tutto da scoprire.

La Moldova vi aspetta alla BIT di Milano dal 9 all’11 febbraio 2025 – un viaggio autentico nel cuore dell’Europa!