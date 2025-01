Meteo, importanti piogge tra oggi e domani. Ma il maltempo durerà almeno fino a sabato

Oggi lunedì 27 e domani martedì 28 gennaio , cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse sulle Alpi con quota neve inizialmente sui 1200/1300m, in aumento nel corso dell'evento. Sulle pianure agirà l'ombra pluiviometrica generata dalle Alpi per cui poche piogge o pioviggini, con accumuli maggiori sui settori settentrionali ed orientali. Migliora dalla mattinata di domani.

Temperature alte rispetto alla norma del periodo sulle Alpi causa del flusso sudoccidentale mite. In pianura oggi le massime saranno contenute a causa del maltempo con valori compresi tra 8 e 9 °C, mentre domani al termine della perturbazione saliranno fino 13/14 °C. Minime domani mattina tra 3 e 5 °C.

Venti forti di Libeccio oggi, da domani di Foehn sulle cime alpine. Sulle pianure oggi generalmente assenti o deboli variabili, mentre domani saranno possibili raffiche di Foehn sui settori occidentali ed in città.

Mercoledì 29 gennaio. Cielo sereno o poco nuvoloso, bella giornata con temperature però in leggero calo per l'arrivo di aria più fresca dal nord Atlantico, ma si parla di 1/2 °C in meno. Venti deboli variabili su pianure, ancora qualche raffica di Foehn al mattino sulle Alpi.