‘Human Forever’: prima nazionale a Villar Perosa del documentario olandese sulla demenza

Il protagonista è Teun Toebes, un giovane attivista che vive per più di un anno e mezzo nel reparto chiuso di una casa di dura e poi gira 4 continenti e 11 paesi alla ricerca di risposte per migliorare la qualità di vita delle persone con demenza. ‘Human Forever’ (2023) è la sua storia raccontata dal regista indipendente olandese Jonathan De Jong. Il documentario si è già diffuso in 22 paesi e stasera, martedì 8, verrà proiettato al Cinema di Villar Perosa (alle 21, viale Galileo Ferraris 2, costo 5 euro). Una prima nazionale a cui seguirà la replica domani, mercoledì 9, alle 20,45, al Cinema Massimo di via Verdi 2 a Torino (biglietto a 6 euro, ridotti a 4).

Il regista ha presentato la sua opera stamattina, prima di una proiezione su invito: “È un film sulla speranza, non sulla perdita. Non è un documentario sulle persone, ma con le persone, che racconta la demenza da un altro punto di vista, quello della sfida, della vita che può comunque continuare”.

Per portare il documentario in Italia, la Diaconia Valdese, da anni impegnata sul fronte della demenza, ha realizzato una versione con sottotitoli in italiano e ha tessuto una collaborazione con Piemonte Movie, gestore del cinema di Villar Perosa, e il Museo Nazionale del Cinema.