Gli uffici dell'ufficio immigrazione della Questura vanno al Santo Volto: cambio di destinazione d'uso per una porzione del complesso

Cambio di destinazione d'uso per una porzione del Complesso del Santo Volto in via Val della Torre, dove ha sede anche la Curia Arcivescovile, attualmente adibita ad uffici della diocesi in vista del trasferimento dell'Ufficio Immigrazione della Questura, ove si effettuano i rilasci e rinnovi dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri.

Lo ha deciso la Giunta comunale, nella seduta odierna, su proposta della Vicesindaca.

La previsione di potenziamento di questa importante funzione ed il suo miglioramento organizzativo e amministrativo potrà giovarsi della disponibilità della Diocesi ad ospitare uffici dedicati della Questura negli spazi di via Valdellatorre.