Dai lager nazisti al “Sergente della neve”, una medaglia d’onore per ricordare Emilio “il piemontese” [FOTO]

Si è tenuta questa mattina, presso l’Aula Magna della Scuola Ufficiali dell’Esercito, in via Arsenale 22, la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore, concesse con decreto del Presidente della Repubblica, alla memoria di 37 cittadini (militari e civili), deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. L’evento in occasione della Giornata della Memoria.

Il ricordo

Importante il ricordo dell’alpino Emilio Tourn, morto a 46 anni e ribattezzato come “il piemontese” nell’autobiografia dello scrittore Mario Rigoni Stern sulla ritirata di Russia. La medaglia è stata ritirata dal cugino Silvio. Accompagnato dal sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale, e dal vicesindaco e consigliere comunale di Cervere, Giacomo Dotta. E dal capo dei vigili di Luserna, Massimo Chiarbonelllo.

Ricordare i valori

“In questa scuola si insegnano i valori” è il monito lanciato dalla Scuola di Applicazione. “Fare memoria è un atto collettivo - così la vicesindaca della Città di Torino, Michela Favaro, presente all’appuntamento -. Oggi ricordiamo i nostri cittadini, in un momento molto difficile dal punto di vista geopolitico. Riconosciamo i valori che uniscono, la solidarietà e i diritti umani. Oltre al sacrificio del popolo ebraico. Rifuggiamo ogni forma di antisemitismo”. “Ricordiamo con l’animo colmo di angoscia - replica l’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano -, quei terribili anni, quel periodo oscuro. Oggi importanti principi sono di nuovo messi a dura prova dall’intolleranza, dal negazionismo e dalle guerre in atto. Non dimentichiamo le sofferenze dei nostri militari e il loro sacrificio, per questo la consegna delle onorificenze quest’oggi diventa un momento unico e incredibilmente importante”. Fenomeni di antisemitismo allarmanti e aumentati del 400% nel giro di un anno secondo il presidente della comunità ebraica, Dario Disegni. Alla consegna delle medaglie anche il prefetto, Donato Cafagna: “Queste onorificenze serviranno a ricordare ciò che è stato, anche negli anni futuri. Da consegnare ai nostri giovani”.

Chi era Tourn