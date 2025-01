Chivasso, lutto cittadino per il piccolo Nicolò, morto mentre giocava a pallacanestro

Anche a Chivasso sarà lutto cittadino domani, martedì 28 gennaio, giorno in cui sarà celebrato il funerale di Nicolò Cazzamani , i l bambino torrazzese di 9 anni, deceduto prematuramente, dopo un malore accusato nel corso di un allenamento di basket . A firmare l’ordinanza è stato il sindaco Claudio Castello che ha espresso sgomento per il tragico accaduto, interpretando i sentimenti condivisi della comunità. Il primo cittadino ha formulato le condoglianze alla famiglia colpita dalla tragica perdita e ha annunciato la sua presenza alle esequie di domani.

L’atto comunale prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici della Città di Chivasso ed invita ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 15,30, in coincidenza con i funerali del piccolo, nei luoghi di lavoro, nei luoghi dove si tengono eventi pubblici e presso le strutture che ospitano l’attività delle associazioni sportive. Gli esercizi commerciali abbasseranno le saracinesche per 10 minuti, dalle ore 15.30 alle ore 15.40, in segno di cordoglio.