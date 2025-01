Devastazione ai Giardini Alimonda, rimossi tavoli e panche di cemento rotte [FOTO]

Dopo diversi episodi di devastazione negli ultimi mesi, gli operai del Comune stanno rimuovendo gli arredi urbani di cemento dai Giardini Alimonda di Torino. Nonostante il materiale resistente, le bande di ragazzi che frequentano quest'angolo di Aurora sono riusciti a distruggere o comunque danneggiare le panche ed i tavoli messe dalla Città per rendere più vivibile l'area verde e fare socializzare le persone.

Arredi distrutti

Così questa mattina alcuni operai, con la supervisione della Polizia Municipale, sono intervenuti con i camion per togliere le sedute, in molti casi in pezzi o transennate con il nastro rosso e bianco da cantiere.

A confermarlo anche il Presidente della 7 Luca Deri, che chiarisce: "In queste settimane le attrezzature sono state ripetutamente vandalizzate di notte. Inizialmente le abbiamo rimesse a posto, ma ora abbiamo deciso di rimuoverle".