Cade in terra il nido delle cicogne: “Stasera non hanno più un posto dove andare”

L’aggancio è riuscito, ma, durante lo spostamento, il nido era inclinato ed è caduto in terra, disfacendosi. La casa delle cicogne di via Brigata Cagliari a Pinerolo, Pina e Raul – così le hanno soprannominate le associazioni ambientaliste riunite nel Cap –, è andata ‘in frantumi’, sotto gli occhi di diversi pinerolesi che osservavano le operazioni di oggi pomeriggio.

Tra questi c’era Simona Casadei, che aveva lanciato una petizione online per salvare il nido sulla ciminiera, minacciato da un intervento edilizio per realizzare un supermercato. Le adesioni sono state 53.949. “Ci sono rimasta male, ero pronta a stringere le mani agli imprenditori perché avevano dato la parola di ricollocare il nido lì vicino e la stavano mantenendo – rivela scossa – Stasera le cicogne non hanno un posto dove andare a riposare e, quando torneranno, saranno disorientate. La mia speranza è che vengano recuperati i rami e ricostruito sul nuovo posatoio, perché le cicogne riconoscono il nido dall’odore”.

Questo l’epilogo di una vicenda che fa ancora discutere. Nei giorni scorsi, su Facebook, i Cinque Stelle hanno dato una loro versione sull’autorizzazione del supermercato e il ricollocamento delle cicogne. Per poi replicare al Cap, che aveva risposto, chiedendo anche che fine avessero fatto i nuovi posatoi promessi dal sindaco Luca Salvai per accogliere le altre cicogne che volano sulla città.

Aggiornamento delle 19,40

