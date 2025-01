A Ivrea la presentazine del volume “La Città degli Aranceri”

Edizioni Pedrini presenta il nuovo volume “La Città degli Aranceri”, ottavo della collana “Una volta anticamente”, tutto dedicato al Carnevale storico di Ivrea. L’evento è in calendario giovedì 30 gennaio alle 21.00 presso la sala Santa Marta di Ivrea(To) e si svolgerà con il patrocinio della fondazione del Carnevale. Il volume, che si distingue come primo “silent book” mai realizzato su Carnevale, è un tributo visivo agli “Aranceri”, protagonisti della celebre e rinomata “Battaglia delle Arance”. Composto da 160 pagine a colori, arricchite dalla prefazione del sindaco di Ivrea Matteo Chiantore e del presidente della Fondazione Alberto Alma, il libro invita a immergersi nell’emozione e nella magia del Carnevale attraverso spettacolari immagini fotografiche. Le fotografie – selezionate da un archivio di oltre 2000 scatti – portano la firma del professionista Simone Gaetano – hanno catturato con maestria l’assenza di gesti, espressioni e rituali della “Battaglia”, trasformandola in una “letteratura silenziosa”. Anche in questa edizione il volume propone in controcopertina un’opera d’arte: ovvero la litografia numerata e firmata dall’artista Anna De Stefano, da anni collaboratrice del Carnevale, il cui lavoro è ormai oggetto cult per collezionisti. A completare il volume una sezione illustrativa tradotta in 5 lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese), realizzata in collaborazione con il liceo Botta di Ivrea e Angi Torino, al fine di favorire la diffusione internazionale della manifestazione e guidare i numerosi turisti stranieri. La collana editoriale “Una volta anticamente” nasce nel 2017 con l’obiettivo di raccontare il “Carnevale Storico di Ivrea” e altre celebrazioni del passato, come quelle di Pont Saint Martin e Verres, in valle d’Aosta. Il progetto ha portato la manifestazione oltre i confini locali, grazie anche alle presentazioni organizzate al Salone del Libro di Torino, mostre fotografiche e diffusione editoriale a livello nazionale e internazionale, raggiungendo la lontana Pechino. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni contattare l’Edizioni Pedrini al numero 3939988875

www.edizionipedrini.com