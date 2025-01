Torna Just The Woman I Am: la camminata per la ricerca parte dal Parco del Valentino [VIDEO]

Partirà dal Parco del Valentino , all'altezza di Corso Virgilio, l'edizione 2025 della corsa benefica Just The Woman I Am , l’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino. L'iniziativa è stata presentata oggi, mercoledì 29 gennaio, presso la sede di One in Corso Massimo D'Azeglio.

Un'avventura partita nel 2014 con la corsa–camminata di 5 km che quest'anno partirà da viale Virgilio (angolo viale Pier Andrea Mattioli) e con arrivo in piazza Castello. L'obiettivo, come nelle scorse edizioni, è raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Sono già centinaia i gruppi e circa 7.000 gli iscritti, nonostante mancano ancora diverse settimane all'evento.

L'edizione di quest'anno non si ridurrà alla sola corsa benefica. Ma dal 7 al 9 marzo tornerà anche il Villaggio della Prevenzione , lo spazio di promozione per le associazioni no profit, mondo accademico, sanità, cittadini e scuole che quest'anno verrà allestito in piazza Castello e piazzetta Reale. Qui si potrà fare screening e approfondire conoscenze con team di esperti del settore.

Per l’edizione 2025 l'evento ha ottenuto nuovi fondi a sostegno della ricerca universitaria. Oltre alle quattro borse di studio finanziate con i fondi della manifestazione, verrà nuovamente erogato un assegno di ricerca donato dalla Camera di commercio di Torino e due nuovi assegni donati da Stellantis Financial Services e da Tosetti Value .

“Per il secondo anno consecutivo la Camera di commercio di Torino contribuisce a Just The Woman I Am, attraverso una borsa di studio del valore di 25mila euro. Questa manifestazione – ha commentato il Presidente Dario Gallina - è un'occasione imperdibile per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della pratica sportiva e di uno stile di vita sano. Attraverso lo sport, possiamo anche promuovere e far crescere la ricerca scientifica indispensabile per la salute e il benessere di tutta la popolazione. Il nostro contributo intende favorire ricercatori e ricercatrici che, con volontà e straordinaria competenza, operano nel sistema universitario torinese, vera e propria eccellenza del territorio".

“Just The Woman I Am - ha sostenuto Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio della Regione Piemonte - è l’evento più caratterizzante di questi anni per il nostro territorio. Torino Città Universitaria è lo slogan che il presidente D’Elicio ha inventato per legare lo stesso territorio a questo grande progetto legato agli atenei e allo sport universitario. Stiamo lavorando tutti in modo corale con l’obiettivo di far crescere le nostre università e farle diventare sempre più competitive. Ci tengo però a sottolineare un aspetto: l’importanza dell’imprenditoria femminile. Le aziende guidate da donne sono sempre più in crescita. Le donne stanno aumentando nei ruoli di potere e questo è molto significativo ed importante. Una società sarà completamente libera ed in grado di esprimere tutta la propria forza soltanto nel momento in cui le donne raggiungeranno il 50% nei ruoli chiave all’interno della società stessa e sono convinto che questo obiettivo verrà raggiunto molto presto”.

“La Città metropolitana di Torino - è quanto detto da Jacopo Suppo, Vicesindaco Città Metropolitana di Torino - è concretamente impegnata al sostegno di Just the Woman I Am. Ne è dimostrazione che, anche quest’anno, parteciperà alla manifestazione una “squadra metropolitana”, un team di dipendenti mossi dal desiderio di contribuire attivamente alla ricerca contro il cancro e a tenere alta l’attenzione sul tema della parità di genere. Negli anni la manifestazione è cresciuta non solo nei numeri di partecipanti, ma anche come numero di Comuni coinvolti: ad oggi sono ben 35 le amministrazioni del territorio metropolitano che hanno contribuito a realizzare i percorsi JTWIA on the road. Un altro aspetto che mi piace sottolineare è come JTWIA contribuisca ad attrarre sempre più giovani universitari sul nostro territorio: solo facendo sistema tra mondo accademico e realtà lavorative daremo un contributo per cambiare paradigma di Torino e del territorio metropolitano”.

“Just The Woman I Am - ha concluso Domenico Carretta, Assessore allo Sport della Città di Torino - è diventato ormai un appuntamento fisso, tra i più amati dai torinesi, e ha dimostrato negli anni di essere un potente strumento a sostegno della ricerca. Anche per questa edizione le strade della nostra città si trasformeranno in un luogo di incontro tra il mondo accademico, le associazioni e i tanti cittadini che parteciperanno alla corsa e alla camminata. Il Villaggio della Prevenzione, ospitato quest'anno nella suggestiva cornice di piazza Castello e piazzetta Reale, offrirà un'importante occasione di dialogo e sensibilizzazione. Torino si conferma ancora una volta città impegnata a creare spazi e occasioni che incentivano e incoraggiano i cittadini a muoversi, informarsi e prendersi cura della propria salute”.

Come partecipare

Sarà possibile partecipare all’evento sia in presenza, con partenza domenica 9 marzo alle ore 15.30 dal Parco del Valentino, oppure in modalità Virtual, scegliendo in autonomia il luogo di svolgimento, il percorso di 5 km e condividendo l'esperienza sui social. Così chiunque, da tutto il mondo, può aderire a Just The Woman I Am e sostenere la ricerca.

Ci sarà la possibilità di personalizzare il retro della maglietta con un logo a scelta senza costi aggiuntivi con un minimo di 20 partecipanti (entro il 6 febbraio 2025).

Ogni partecipante potrà scegliere la modalità (in Presenza/Virtual, Singola/in Gruppo) sulla pagina dedicata del sito https://jtwia.org/iscrizioni/ e potrà ricevere Kit e Welcome Bag direttamente a casa (con la maggiorazione di 3,50 euro per il servizio di consegna) oppure optare per l’acquisto presso i punti di ritiro diffusi sul territorio torinese, grazie alla partnership con Decathlon Italia. L'esperienza è aperta a tutte e tutti, dagli Under 18 agli Over 60.