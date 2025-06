Parco Rignon, lavori a rilento? Per il Comune è in ritardo solo la semina: “Colpa della pioggia”

“Cancelli chiusi e pochi operai al lavoro”. Chi vive e lavora dalle parti del parco Rignon di corso Orbassano, nel quartiere Santa Rita, sta cominciando a storcere il naso. In particolare i commercianti, che in queste belle giornate primaverili devono fare i conti con un importante polmone verde ai box per lavori e con il rischio di perdere quella clientela che di altri tempi, al pomeriggio, invadeva il parco in cerca di un po' di rinfresco.

Del presunto caso si è interessato anche il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco. “Bar e gelaterie, ma non solo, si chiedono a che punto sono i lavori? - commenta Prisco -. In molti ci hanno segnalato una certa lentezza nell'andamento dei cantieri. Un problema proprio ora che entriamo nella stagione estiva. Ci auguriamo che i tempi previsti siano rispettati”.

A che punto siamo?

In questi giorni - tempo permettendo - si procederà con la semina dei prati tra corso Orbassano e il muro perimetrale: per queste lavorazioni è necessario che il terreno sia asciutto. “A causa delle piogge di queste ultime settimane non è stato ancora possibile effettuare l'intervento programmato” hanno spiegato dal Comune. Nel resto del parco, tuttavia le lavorazioni continuano e i lavori - sempre secondo Palazzo Civico - stanno procedendo regolarmente e, anzi, sarebbero persino in anticipo sui tempi previsti. Da qui a un mese dovrebbero concludersi tutti i lavori, soprattutto per quanto concerne il punto sulla semina dei prati. Poi rimarranno dei microcantieri ancora da ultimare, come quelli per le due aree giochi.

Gli interventi

In linea generale sono previsti lavori di rigenerazione urbana per potenziare la biblioteca Amoretti e il giardino storico, con manutenzione delle aree verdi. L’intervento, integrato con il recupero e tutela dell’edificio storico, si inserisce nel Piano Integrato Urbano della Città di Torino che prevede interventi di rigenerazione urbana sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, per contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali, migliorare l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità e dell’inclusione.