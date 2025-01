All'Envi Park la nuova opera d'arte pubblica sostenibile "Cristallo di Luce"

Giovedì 13 febbraio, presso l’Environment Park in via Livorno 60, verrà presentata l’opera d’arte pubblica Cristallo di Luce, creata dall’artista Diego Scroppo e curata dall’associazione The Sharing. Questa straordinaria installazione entra ufficialmente a far parte della sezione Luminarie della rassegna torinese Luci d’Artista, consolidando il legame tra arte contemporanea e sostenibilità urbana.

L’appuntamento rientra nel progetto Accademia della Luce, un percorso di iniziative e attività che integrano e accompagnano le installazioni luminose sul territorio cittadino sin dal 2018. La comunione tra il Cristallo e Luci d’Artista avviene dunque all’insegna dell’intento condiviso da Torino e da The Sharing di mettere sempre di più le opere d’arte in diretta relazione con gli spazi cittadini e i propri abitanti.

Il Cristallo di Luce è un progetto visionario che combina vetro, acciaio e alluminio per rievocare le imponenti forme del paesaggio alpino che caratterizza la landscape torinese. Al suo interno custodisce una pianta d’ulivo, simbolo di resilienza e adattamento, che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura. Dotata di tecnologia fotovoltaica, l’opera ha una profonda anima sostenibile: è in grado, infatti, di autoalimentarsi e generare energia, fornendo circa 900 kWh all’anno, sufficienti per ricaricare in una giornata 4 e-bike, 45 laptop a ricarica completa e 200 smartphone. Con questo progetto, The Sharing incontra alcuni importanti punti del Sustainable Development Goals (SDG): il miglioramento dell’efficienza globale nel consumo di risorse e nel tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, la riduzione entro il 2030 dell’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, l’implementazione di strumenti per lo sviluppo sostenibile del turismo.

L’opera trova la sua sede permanente all’Environment Park, il Parco Tecnologico di Torino: nessuna casa poteva essere più appropriata del luogo della città dove da oltre vent’anni si lavora per supportare Pubbliche Amministrazioni e imprese nei loro percorsi di sostenibilità e innovazione culturale. La presenza del Cristallo all’interno dell’Environment Park sancisce l’impegno e l’armonia possibili tra arte e impresa, sodalizio che si stabilisce sotto la luce della sostenibilità.