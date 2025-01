Storia di scienza dal mondo: a Torino torna l'Aperitivo Migrante

Nell’ambito del progetto Scienza Migrante 2.0 – realizzato dall’Università degli studi di Torino con l’obiettivo di essere un portale di storie di scienza fatte da persone emigrate in Italia per portare avanti la propria passione – venerdì 31 gennaio torna l’appuntamento gratuito con Aperitivo Migrante.

Un’ occasione per conoscere dal vivo quattro “Scienziati Migranti”, le loro storie ed esperienze all’estero e in Italia, porre loro domande e scoprire i diversi mondi della scienza e delle migrazioni.

Aperitivo Migrante vuole essere un momento informale, divertente e soprattutto interattivo. I protagonisti metteranno alla prova il pubblico mediante un quiz sui temi più svariati legati alla scienza e ai loro paesi di origine.

Rosina Chiurazzi Morales con la sua energia guiderà i partecipanti in un viaggio tra il Perù e l’Italia alla scoperta delle sue origini e dei quartieri di Torino con una lente del tutto innovativa, interculturale e volta a valorizzare il ruolo delle migrazioni e dell’incontro tra culture diverse. Amir Reza Varzandi, biotecnologo esperto in Scienze Animali, ha svolto gran parte della sua carriera accademica in Italia, tra Bologna e Torino. Grande appassionato di giornalismo e storia del mondo, racconterà interessanti aneddoti sul suo paese: l’Iran. Lynda Latke, cittadina del mondo, una volta in Italia ha ricominciato a sentire linfa vitale solo vivendo tra persone di culture diverse. Con la sua ricerca punta ad un approccio socio-emotivo alla scuola in modo che tutto il personale scolastico, e non solo, sia volto all’ascolto e all’inclusione. Diango M. Montalvan Olivares è un fisico nucleare che si occupa di testare le tecnologie usate nell’andronterapia, terapia innovativa utilizzata nella cura di tumori. Il suo lavoro ha un impatto diretto sulla società e vorrebbe portare tutto ciò che ha imparato qui, assieme a qualche risorsa in più, a Cuba, la sua casa.

L’evento, in programma venerdì 31 gennaio alle ore 19, si svolge presso la “Casa nel Parco” di Via Modesto Panetti 1 Torino. Una location scelta non a caso e che fa parte della Rete delle Case del Quartiere che, in quanto luoghi di aggregazione per la cittadinanza, sono perfetti per ospitare coloro che hanno deciso di cambiare continente pur di continuare a studiare, fare ricerca e dare il proprio contributo all’evolversi della scienza, essenziale a livello globale.

La serata, accompagnata da un aperitivo gratuito offerto dal progetto Scienza Migrante, verrà condotta da Jordi e il duo Jack e Lo Smilzo, in collaborazione con RKH Studio.