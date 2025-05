Il Lotto sorride al Piemonte: vinti 124mila euro a Lucento

La dea bendata fa tappa a Torino, e precisamente in via Val della Torre (a Lucento), dove un giocatore ha trasformato una schedina del Lotto in una vincita da 124.750 euro. L’estrazione fortunata risale a martedì 6 maggio e rientra nell’ultimo concorso del Lotto, che – secondo quanto riportato da Agipronews – ha distribuito in tutta Italia premi per un totale di 4,6 milioni di euro.

La combinazione vincente è stata giocata sulla ruota di Bari, con una serie di pronostici che hanno fruttato sei ambi, quattro terni e una quaterna: un colpo secco che rientra tra le vincite più alte dell’anno in Piemonte.

Con questa estrazione, il montepremi distribuito dal gioco del Lotto in Italia dall’inizio del 2025 sale a 479,6 milioni di euro. Una cifra che conferma la popolarità del gioco e l’impatto economico sul territorio.